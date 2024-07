Magdalena i Seweryn z "Rolnik szuka żony" w kwietniu po raz pierwszy zostali rodzicami, To wtedy na świat przyszła ich córeczka. Para do niedawna nie zdradzała płci i imienia dziecka, ale zrobił to za nich popularny gadżet. Wiadomo już, że dziewczynka nosi piękne imię Klara, a teraz dumna mama pokazała nagranie, na którym widać twarz dziecka.

Żona Seweryna z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się rodzinnym zdjęciem z Klarą

Seweryn był jednym z uczestników szóstej edycji "Rolnik szuka żony", a jego udział w programie zakończył się w cieniu kontrowersji po rozstaniu z Marleną. Jakiś czas po programie rolnik odnalazł szczęście u boku pięknej pani architekt. Magdalena i Seweryn z "Rolnika" wzięli ślub w 2022 roku, a w tym roku przyszła na świat ich córeczka. Teraz szczęśliwi rodzice pochwalili się wyjątkowym nagraniem z sesji. Klara wygląda uroczo. Sami zobaczcie!

Do niedawna Magdalena pokazywała w sieci jedynie takie zdjęcia córki, na których nie było widać twarzy dziecka. Teraz to się zmieniło i na fotografiach można zobaczyć szczęśliwą rodzinę.

Cudownie! ????????❤️ - skomentowała Joasia Wielgosz.

Instagram @mos_madeleine_nova

Magdalenie i Sewerynowi gratulujemy córeczki. Być może teraz para będzie częściej publikowała zdjęcia z uroczą Klarą.

