Film "50 twarzy Greya" to bez wątpienia hit ostatnich miesięcy. Nie wszyscy jednak rozpływają się nad produkcją, a jedną z tych osób jest Karolina Korwin Piotrowska, która szczerze powiedziała, co myśli na ten temat.



Wraz ze wzrostem popularności filmu coraz sławniejszy stawał się aktor, grający tytułowego Greya, czyli Jamie Dornan. Nie da się ukryć, że z koleżanką z planu musieli grać bardzo intymne sceny, co nie spodobało się żonie gwiazdora, Amelii Warner. Pojawiały się nawet plotki, że aktor nie zagra w kolejnych częściach, żeby poprawić samopoczucie swojej ukochanej. W ostatnim wywiadzie opowiedział o ich relacji:

Moją żonę i mnie sporo łączy - mamy córeczkę i we dwójkę jesteśmy bardzo zapracowani. Myślisz, że nie masz czasu, a później oglądasz w dwie noce cały serial. Tak mieliśmy z "Breaking Bad". Nie widzieliśmy ani jednego odcinka, gdy wszyscy wokół mówili o finale serialu, więc zaszyliśmy się w domu na dwa miesiące. Obejrzeliśmy wszystko.

Zobaczymy go w kolejnych częściach?

