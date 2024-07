Jamie Dornan ma piękną żonę! Kim jest Amelia Warner? Podobnie, jak Jamie, Amelia jest aktorką, która zagrała w kilku znanych filmach, ale kilka lat temu poświęciła się macierzyństwu. Filmowy Christian Grey i Amelia Warner, którzy są małżeństwem od 2013 roku, mają dwójkę dzieci - chłopca i dziewczynkę. Oboje bardzo chronią swoje życie prywatne i rzadko w wywiadach wspominają o swoich dzieciach, jak i również nie pokazują ich w mediach. Amelia bardzo wspiera swojego męża, ale jak się okazuje, jego ostatnich filmów nie ogląda. Dlaczego?

Amelia Warner wspiera swojego męża i pojawiła się u jego boku na premierze filmu "Ciemniejsza strona Greya" w Londynie. Czy jednak po tym, jak pozowała z nim do zdjęć, zdecydowała się obejrzeć film? Tego nie wiemy, ale wiele wskazuje na to, że nie, bo Jamie przy okazji promocji "50 twarzy Greya" wspomniał w jednym z wywiadów, że jego żona nie chciała obejrzeć tego filmu!

Amelia nie chce widzieć tego filmu. Wspiera mnie w pracy, ale nie byłaby w stanie oglądać mnie w takich scenach, mimo że wie, że to tylko gra. To jest jej decyzja, a ja ją szanuję. W filmie jest jedna scena, gdzie bardzo długo pokazany jest mój nagi tyłek... Dla mnie samego nie było zbyt komfortowe oglądanie go, mimo, że to przecież mój własny tyłek! - zdradził Jamie Dornan w rozmowie z dziennikiem "USA Today".