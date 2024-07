W Polsce cisza, ale za to w Hollywood i Londynie dużo się dzieje. Tym razem przenosimy się do Grosvenor House na rozdanie nagród Pride of Britain Awards, na którym zauważyłyśmy kilka gwiazdek.

Nicole Scherzinger założyła połyskującą sukienkę projektu Amandy Wakeley (jesień 2013). Jedwabna suknia z szyfonową wstawką przy rozporku wyglądała ładnie, ale uważamy, że artystkę stać na bardziej udane stylizacje.

Brytyjska piosenkarka R&B Jamelia znana przede wszystkim z hitu z 2003 roku - "Superstar" wybrała bardzo obcisłą mini. Sukienka nie nadaje się na czerwony dywan, a już na pewno nie dla kobiety z takimi krągłościami.

A angielska artystka Pixie Lott na imprezie pojawiła się w zwiewnej, romantycznej sukience Yuvny Kim (wiosna 2014). W białej kreacji wyglądała bardzo dobrze.

