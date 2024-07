Ostatnio w sieci głośno omawiany jest temat Cristiano Ronaldo, który zalał się łzami podczas meczu z drużyną Słowenii, a to dlatego, że nie udało mu się trafić rzutu karnego. Internauci prędko ocenili zachowanie 39-latka, a teraz głos zabrał Jakub Rzeźniczak, który również poświęcił swoje życie piłce nożnej.

Jakub Rzeźniczak zabrał głos ws. Cristiano Ronaldo

1 lipca reprezentacja Portugalii rozegrała mecz ze Słowenią. Chociaż nie ulegało wątpliwości, że spotkanie to przysporzy wielu emocji kibicom, takiego obrotu spraw nikt się nie spodziewał. Mowa o Cristiano Ronaldo, który zalał się łzami po tym, jak nie udało mu się strzelić karnego. Koledzy z drużyny natychmiast ruszyli w jego stronę, by go pocieszyć, natomiast wśród internautów cała sytuacja wywołała mieszanie uczucia. Co poniektórzy zaczęli nawet ostro go wyśmiewać.

Cristiano Ronaldo zalał się łzami podczas meczu KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/East News

Oczywiście nie umknęło to również uwadze Kubie Rzeźniczakowi, który przecież do niedawna sam był aktywnym piłkarzem. Zamieszanie wokół płaczu 39-latka przejęło go na tyle, że postanowił oficjalnie zabrać w tej sprawie głos. Nagrał krótki filmik, w którym już na wstępie przyznał, że darzy Ronaldo ogromnym szacunkiem, dlatego poczuwa się w obowiązku, by się w jego temacie wypowiedzieć. Stanowczo stanął w jego obronie!

Nie wiem, jak można drwić z jednego z najlepszych piłkarzy w historii. (...) Od lat się na nim wzorowałem. (...) Ronaldo to jest mój ulubiony piłkarz, więc chciałbym się o nim wypowiedzieć. Myślę, że wczoraj miał przeciętny mecz, tak samo jak cały zespół Portugalii. Jego gra jest też bardzo ważna, dlatego, że to postać niepodważalna. Niepodważalny lider. (...) Po niestrzelonym karnym było widać, jak wielka ambicja nadal w nim drzemie i jaki nadal ma głód wygranych, zwycięstw i tej odpowiedzialności za zespół. To jest przykład godny do naśladowania

Cristiano Ronaldo zalał się łzami podczas meczu Xiao Yijiu/Xinhua News/East News

Jakub Rzeźniczak nie tylko stanął w jego obronie, ale i podzielił się własnym doświadczeniem. Jak wyznał, w przeszłości również i jemu zdarzyło się uronić łzę, dlatego doskonale rozumie Ronaldo.

Utożsamiam się z tą sytuacją. Oczywiście ja na takim poziomie nigdy nie grałem, ale też mocno przeżywałem porażki. Nie raz uroniłem łzę, (...) ale to było spowodowane wielką ambicją. (...) Widać, że kocha, to co robi i robi to najlepiej, jak potrafi. Myślę, że to jest idealny przykład, dla wszystkich piłkarzy, jak powinien wyglądać profesjonalista. Jak się do tego przykładać, jak trenować i jak duży sukces można osiągnąć ciężką pracą

Myślicie, że Ronaldo doceniłby słowa Rzeźniczaka, gdyby do niego dotarły?

