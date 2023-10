Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka pobrali się pod koniec listopada i od dnia ślubu przebywali w USA, gdzie obchodzili swój miesiąc miodowy. W czasie wypoczynku wybrali się także w podróż na Bahamy luksusowym statkiem MSC Divina. Wcześniej mogliśmy zobaczyć kilka zdjęć z tego niesamowitego wypadu, a teraz piłkarz wreszcie pochwalił się dłuższym wpisem i filmikiem, na którym widać, jak razem z ukochaną bawił się podczas rejsu. Jest co oglądać!

Jakub Rzeźniczak wreszcie pochwalił się w mediach społecznościowych filmikiem z luksusowej podróży statkiem na Bahamy. Wraz z Pauliną Nowicką udali się w kilkudniową podróż, podczas której do dyspozycji mieli mnóstwo atrakcji, takich jak teatr, kino, kasyno, restauracje oraz muzyka na żywo. Jednym z ważnych momentów był jednodniowy pobyt na prywatnej wyspie, należącej do przewoźnika. Piłkarz Wisły Płock i jego żona byli rejsem wprost zachwyceni.

Zobacz także: Jakub Rzeźniczak z żoną i psami przyłapani w restauracji. Nowe zdjęcia paparazzi

Jakub Rzeźniczak przyznał w swoim wpisie, że razem z żoną wybrali rejs 4-dniowy, ale finalnie żałowali, że wszystko trwało tak krótko. Piłkarz postanowił także zdradzić, ile tak naprawdę zapłacili za swój bajkowy rejs. Warto przypomnieć, że kiedy udali się w podróż, w mediach pojawiały się różne spekulacje na temat tego, jak dużo za taką wycieczkę przyszło im zapłacić. Kwoty były niebagatelne - nawet 23 tysiące złotych za osobę. Tymczasem, jak zdradził Jakub Rzeźniczak, ich rejs kosztował znacznie mniej.

- Pewnie ciekawi was ile wydaliśmy na tą przyjemność ,nasz całkowity koszt wyniósł 808 dolarów za dwie osoby plus to co wydaliśmy na plaży w Nassau ,wiec wydaje nam się, że jest to bardzo przyzwoita cena - wyjaśnił gwiazdor Wisły Płock.