Wokół Jakuba Rzeźniczaka znów jest bardzo głośno. Wszystko przez wywiad, którego piłkarz udzielił na łamach podcastu Żurnalisty. Gwiazdor wrócił do wielu trudnych kwestii ze swojego życia prywatnego. Poruszył temat zdrad, romansu z Eweliną Taraszkiewicz, która urodziła jego córkę, a także relacji z Magdaleną Stępień i śmierci synka. Sportowiec ujawnił, jak zareagował na wywiady byłej partnerki, które ukazały się po stracie dziecka.

Choć niedawno mogło się wydawać, że atmosfera wokół gwiazdora nieco się rozluźniła, wywiad u Żurnalisty wszystko zmienił. Niedługo po tej rozmowie Magdalena Stępień zabrała głos po zarzutach Jakuba Rzeźniczaka. Na piłkarza spadała duża fala krytyki ze strony internautów. W sportowca uderzyły także m.in. Karolina Korwin-Piotrowska oraz Joanna Opozda.

W trakcie podcastu prowadzący zapytał Jakuba Rzeźniczaka, jak zareagował na pierwsze wywiady po śmierci synka. Gwiazdor przyznał, że aktywność Magdaleny Stępień w mediach była dla niego bolesna. Choć nie uważa, że zachowanie partnerki było niesmaczne, to jego zdaniem rozmowy z dziennikarzami pojawiły się bardzo szybko.

Po prostu nie wiem, jak była w stanie udzielać tych wywiadów w sensie fizycznym. Ja do tej pory mam taką przypadłość, że jak wypiję dwa piwa i ktoś mnie o to zapyta, to pękam, zaczynam mówić i po 1000 razy potrafię o tym mówić, ale nie potrafię utrzymać siebie, od razu się rozlatuję. Nie czułem zniesmaczenia, ale nie wiedziałem, że tak da się o tym mówić, tak po prostu. To było szybko — odpowiedział Jakub Rzeźniczak.