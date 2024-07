Nie milkną echa po głośnym wywiadzie Jakuba Rzeźniczaka. W rozmowie z Żurnalistą piłkarz po raz pierwszy zdobył się na tak szczere wyznania. Nie miał oporów przed tym, by ujawnić nawet najbardziej prywatne fakty ze swojego życia. Teraz, odnosząc się do wywiadu, po raz kolejny zabrał głos.

Podczas blisko 2-godzinnej rozmowy Żurnalisty z Jakubem Rzeźniczakiem, sportowiec zdążył nawiązać do wielu wydarzeń ze swojego życia. Opowiedział o małżeństwie z Edytą Zając, licznych zdradach, nieplanowanym dziecku, relacji z Magdaleną Stępień czy obecnym małżeństwie. Jego słowa wzbudziły niemałą sensację w polskim show-biznesie i spotkały się w dużej części z negatywnym odbiorem. Na ostry komentarz zdecydowała się m.in. Joanna Opozda.

- To, jak traktujesz kobiety i dzieci, jest dla mnie nie do przyjęcia. Nie ma mojej zgody na taką niegodziwość. Nigdy nie było i nie będzie. Krytykujesz każdą swoją byłą partnerkę, a żadnej nie dorastasz do pięt. Dobrze, że udzieliłeś tego wywiadu, teraz już nikt chyba nie ma wątpliwości, jakim jesteś człowiekiem. Nie masz wstydu, nie masz klasy, nie uczysz się na swoich błędach. Przestań krzywdzić ludzi - grzmiała w mediach społecznościowych Joanna Opozda.