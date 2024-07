Jakim samochodem jeździ Marcin Prokop? Wybór dziennikarza może zaskakiwać. Paparazzi przyłapali bowiem prowadzącego Dzień Dobry TVN w stylowym, starym BMW. Choć przez ostatnie lata Marcin Prokop jeździł nieco nowszymi i bardziej luksusowymi samochodami, to teraz najwyraźniej zainspirował się modą, której uległ też Radzimir Dębski, który kupił sobie starego Fiata 125p.

Marcin Prokop w jednym z wywiadów przyznał, że samochody to jego wielka pasja.

Jeśli chodzi o auta do jeżdżenia od święta, to lubię często je zmieniać, bo jest to moja pasja, i lubię z nimi wchodzić w silne, ale krótkotrwałe relacje. Miewam romanse motoryzacyjne, nie jestem długodystansowcem, więc tak raz w roku przynajmniej staram się auto wymienić na inne - mówił w rozmowie z lifestylenewseria.pl