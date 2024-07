5 z 6

Agenta Joanny Krupy i Karoliny Pisarek podkreśla, że zawsze, kiedy dzieje się coś niedobrego natychmiast trzeba dzwonić do agencji:

Jeżeli jesteś w trakcie sesji i coś ci nie odpowiada, dzwoń do agencji. Jeżeli nie odpowiada ci stylizacja, dzwoń do agencji. Jeżeli boisz się, że się spóźnisz na kolejną pracę, dzwoń do agencji.

Małgorzata Leitner radzi również, że jeśli po skończonej pracy modelka ma ochotę wyjść na miasto z fotografem czy inną osobą, która obecna była na sesji to najpierw powinna zadzwonić do agencji i zapytać się, czy to dobry pomysł.