Sezon bankietowy w pełni. Każdego dnia odbywają się imprezy, na które tłumnie przybywają celebryci. A to otwarcie sklepu, to prezentacja nowej kolekcji lub kosmetyków.

Wczorajszego dnia odbyły się aż cztery - pokaz jesienno-zimowej kolekcji Ochnika, prezentacja kolekcji butów BOHOBOCO, gala Esencja Natury i dzień otwarty Elite Model Look.

Niestety, pogoda jest niezbyt sprzyjąjąca, a więc celebryci niechętnie stroili się na imprezy. Naszą uwagę przyciągnęła Natalia Lesz na Elite Model Look, która założyła sukienkę projektu Jeremy'ego Scotta. Świetnie wyglądała także Anna Samusionek w szarych spodniach szwedach. Mogliśmy podziwiać ją aż na dwóch imprezach - BOHOBOCO i gali Esencja Natury.

Na tej ostatniej spotkaliśmy także Katarzyna Skrzynecką w zaawansowanej ciąży i Edytę Herbuś. Aktorka całkiem miło prezentowała się białej sukience. Szkoda tylko, że widzieliśmy identyczną ponad dwa tygodnie temu u Aleksandry Mikołajczyk na pokazie Paprockiego&Brzozowskiego.

Stroniąca od "gwiazdorskiego" stylu życia - Martyna Wojciechowska również postanowiła uświetnić imprezę promującą zdrowy styl życia. Na salonach pojawiła się także obecnie najpiękniejsza Polka - Miss Polski Angelika Ogryzek, która właśnie poleciała do Londynu walczyć o tytuł "Miss World"

Małgosia Socha podobnie jak w piątek na pokazie Gosi Baczyńskiej założyła skórzane spodnie. Całość poprawna, ale nie oszałamiająca. Ciekawie za to na tej samej imprezie (Ochnik) wyglądała żona najsłynniejszego kompozytora w Polsce, Agata Rubik.

Co myślicie o naszych gwiazdach? Kto wypadł najlepiej?

kj