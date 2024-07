Dawid Podsiadło nie przychodzi na eventy ze swoją narzeczoną Eweliną, dlatego mało kto wie jak wygląda jego ukochana. W końcu sam Dawid zdecydował się ją pokazać. Po jednym z koncertów ktoś zrobił zakochanej parze takie romantyczne zdjęcie:

Takich miłości wam życzę, napisał pod zdjęciem Podsiadło.

Kilka dni wcześniej wrzucił swoje zdjęcie z Eweliną sprzed kilku lat.

Znajomi uważają, że nic się nie zmieniła. W sumie Dawid i Ewelina są parą już 6 lat i niedawno się zaręczyli. Ewelina jeszcze rok temu pisała pracę magisterską na temat gier komputerowych, których Dawid jest fanem. Podsiadło zawsze podkreśla, że jego dziewczyna bardzo mu pomaga. Ewelina przyjechała do Warszawy, by wspierać Dawida w karierze, za co wokalista był jej bardzo wdzięczny.

Przyjechała do Warszawy mnie wspierać, spędzamy miło chwile i Ewelina bardzo mi pomaga w "show-biznesie". Wspiera mnie, gdy jestem zmęczony, mówi mi miłe rzeczy i fajnie, że trafiłem na taką osobę tak wcześnie - mówi Party.pl Dawid Podsiadło.

Ładna z nich para?

Dawid Podsiadło jest teraz w trasie koncertowej, w której towarzyszy mu jego dziewczyna.