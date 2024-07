Dawid Podsiadło o hejcie i swojej dziewczynie

Dawid Podsiadło jest w trakcie promocji swojej najnowszej płyty "Annoyance and Disappointment". Artysta zdradził, czy boi się hejtu swojego nowego materiału, a także wyznał, dlaczego nie mówi o swojej dziewczynie... Co jeszcze powiedział?

"Annoyance and Disappointment" do druga po "Comfort & Happiness" solowa płyta muzyka. Jak się przyjmie? Czy spodoba się fanom artysty? Dawid zdradził, czy boi się krytyki swojego nowego albumu:

Jak do tej pory nie spotkałem się bezpośrednio z brakiem sympatii. Nikt nigdy nie podszedł do mnie, mówiąc coś, czego nie chciałbym usłyszeć, niemiłego, obraźliwego. W Internecie się to zdarza, ludzie piszą różne rzeczy, najczęściej anonimowo. Na to jestem chyba uodporniony. Czasem tylko się na coś wkurzę, niekiedy komentarze mnie rozbawiają, najczęściej są mi jednak obojętne. I żeby nie było - hejt to co innego niż krytyka. Jeśli ktoś pisze, że nie przepada za moją muzyką, to przecież żadnej krzywdy mi nie robi - powiedział Podsiadło w wywiadzie dla onet.pl.