4 z 5

Gdy inne sposoby nie podziałają zawsze warto zaufać nowinkom technologicznym. Średnio co pół roku na rynku pojawiają się nowe urządzenia, które bez ingerencji skalpela pomagają kształtować ciało. Najmodniejsze ostatnio jest urządzenie zwane I-lipo, które dzięki dobroczynny działaniom zimnego lasera modelują ciało w miejscach opornych na ćwiczenia tj. boczki. (ok. 400 złotych za zabieg)

Jeśli jednak to nie podziała można zawsze wypróbować Exilis, najmocniejsze na rynku polskim urządzenie, które dzięki falom radiowym i ultradźwiękom skutecznie niweluje tkankę tłuszczową. Mimo, że urządzenie jest skuteczne to trzeba się liczyć z tym, że zabieg może miejscami boleć. Jest to nieprzyjemne uczucie, gdyż tkanki tłuszczowe są rozgrzewane do maksymalnie 42,5 stopnia Celsjusza. Zniszczone komórki tłuszczowe usuwane są przez układ limfatyczny z organizmu przez ok. tydzień. Przy zabiegu należy pamiętać o piciu ok. 3 litrów wody dziennie. (ok. 700 złotych za zabieg)

W niwelowaniu zbędnej tkanki tłuszczowe a co za tym idzie cellulitu pomagają również masaże. Drenaż limfatyczny to jeden z nich. Odchodzi się już od wykonywania go ręcznie, aktualnie na rynku są urządzenia tj. Icoone, którego różnej wielkości głowice zasysają i masują ciało. Maszyna kontrolowana jest przez osobę, która zmienia moc maszyny na poszczególnych partiach ciała. Zabieg skutecznie pobudza układ limfatyczny do pracy.

Jeśli jednak chcecie pozbyć się zbędnego tłuszczu i cellulitu domowymi sposobami, polecamy przed użyciem kremów, żeli lub balsamów wyszczuplających zrobić sobie masaż rękawicą, rolką lub popularną na całym świecie „chińską bańką”. Gumowe bańki zasysają skórę oddzielając ją od warstwy tłuszczowej dzięki czemu skutecznie usuwają grudki zwane pomarańczową skórką. (cena ok. 20 zł.)