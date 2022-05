Anna Lewandowska przez miesiąc walczyła z cellulitem. Pokazała efekty

Anna Lewandowska ma cellulit? Aż trudno w to uwierzyć, ale trenerka obrazowo zademonstrowała, jak wygląda pomarańczowa skórka na jej nogach! To nie wszystko! Ukochana żona Roberta Lewandowskiego ma radę dla wszystkich kobiet, które mimo szczupłej figury zmagają się z problemem cellulitu. Porada dość szokująca, ale za to właśnie internautki kochają Annę Lewandowską. Anna Lewandowska zdradziła, że też ma... cellulit! Anna Lewandowska wypoczywa z mężem i córkami w słonecznej Hiszpanii. Trenerka zorganizowała dla swoich fanek popularne na Instagramie Q&A i odpowiedziała na pytania dotyczące zdrowej diety i ćwiczeń. Wśród pytań pojawiła się prośba o podpowiedź, co zrobić, kiedy mimo szczupłej sylwetki pojawia się cellulit. Co robić, gdy jest się szczupłym i pojawił się mocny cellulit na pośladkach i nochach - zapytała trenerkę jedna z jej fanek. Anna Lewandowska odpowiedziała na pytanie Internautki i w obrazowy sposób pokazała, że ten problem dotyczy również jej: Co robić? Pokochać go - napisała szczerze Anna Lewandowska. Zobacz także: Anna Lewandowska pokazała twarz Klary! Dziewczynka to cała mama Takiej reakcji Anny Lewandowskiej z pewnością nie spodziewały się jej fanki. Trenerka pokazała duży dystans do siebie i swojego ciała. Okazuje się, że mimo codziennych ćwiczeń i zdrowej diety problem pomarańczowej skórki może dotyczyć każdego, a wtedy pozostaje akceptacja, o której Anna Lewandowska tak wiele mówi. Anna Lewandowska w mediach społecznościowych najczęściej pokazuje pozowane zdjęcia, na których wygląda rewelacyjnie. Teraz pokazała swoim fankom, że ma takie same problemy jak one. Obserwatorki trenerki z pewnością docenią fakt, że gwiazda odważyła się przyznać do tego, że ona...