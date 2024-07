Jak Jarosław Kuźniar radzi sobie jako prowadzący programu śniadaniowego "Dzień dobry TVN"? Jego transfer z TVN 24 był zaskoczeniem dla wszystkich. Dyrektor programowy TVN Edward Miszczak pochwalił dziennikarza, lecz wytknął mu również pewne niedociągnięcia...

Jarosław Kuźniar przeszedł do porannego programu TVN na początku września. Wcześniej dziennikarz prowadził poranki w TVN24, gdzie zajmował się głównie tematyką polityczną. Zmiana ta odbiła się szerokim echem w stacji. Po ponad dwóch miesiącach jego pracy w nowej roli, o to jak radzi sobie dziennikarz, zapytano jego szefa:

Świetnie, choć co prawda czasami wydaje mu się jeszcze, że jest solowym prowadzącym. Pracy w duecie trzeba się nauczyć, zrozumieć, że czasami koleżanka musi zafunkcjonować. Dlatego też wprowadziłem taką zasadę, że od czasu do czasu, kiedy jest jakaś trudniejsza rozmowa, prowadzą ją pojedynczo, żeby nie wchodzili sobie w paradę. Poza tym, uważam, że wszystko jest w porządku. Kuźniar ma pewien temperament polityczny, a ten główny hejt, który go spotkał właśnie z tym się wiąże - powiedział Edward Miszczak w wywiadzie dla portalu dziennik.pl