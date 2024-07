Agnieszka Włodarczyk i Mikołaj Krawczyk nadal milczą na temat swojego rzekomego rozstania. Wielu jest przekonanych, że Agnieszka i Mikołaj już dawno nie są razem, ale nie opłaca im się do tego przyznać publicznie. Powód? Jak podaje "Show", wszystko z powodu kontraktu z marką obuwniczą.

Wciąż są ambasadorami marki obuwniczej. Zostali zatrudnieni jako para. Jeśli wyjdzie na jaw, że nie są razem, mogą stracić cenny kontrakt - czytamy w Show.

Dowody na to, że Włodarczyk i Krawczyk się rozstali

Skąd te podejrzenia, że Włodarczyk i Krawczyk nie są razem? Agnieszka publikowała posty na Facebooku pisząc o tym, że miłość nie istnieje i że nie ma siły być silna. Wrzuciła też artykuł o zdradach. Do tego Mikołaj nie pojawił się na urodzinach Agnieszki Włodarczyk w połowie grudnia, kiedy dawała występ razem z DJ Adamusem. Nikt też nie widział Agnieszki razem z Mikołajem, kiedy to on świętował swoje urodziny. Ale czy to jeszcze jest dowód na to, że po czterech lata zerwali ze sobą? I czy trzymają to w tajemnicy z powodu kontraktu? Para nadal lajkuje swoje posty i uparcie milczy na pytania o życie prywatne. Szczegółów prawdopodobnie dowiemy się niebawem.

Agnieszka Włodarczyk na ostatnim evencie w hotelu Marriott bawiła się sama.

Mikołaj Krawczyk i Agnieszka Włodarczyk w święta zachowywali się jak typowa zakochana para.

Agnieszka Włodarczyk i Mikołaj Krawczyk ostatni raz publicznie pojawili się razem pod koniec listopada 2015 roku.