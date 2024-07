1 z 9

Natalia Siwiec naprawdę kocha markowe torebki! W ostatnim czasie zaprezentowała ich całą kolekcję, której koszt oceniamy, lekko licząc, na ponad… 60 tysięcy złotych. Składają się na nią trzy modele marki Louis Vuitton, w tym mały kuferek kosztujący aż 16 700 złotych! Niewiele tańsza była srebrna torebka Chanel. Model nazwany Chanel Metallic Patent Boy Bag to wydatek zaczynający się od ponad 12 000 złotych. Ale to nie koniec! Natalia Siwiec jest przecież także właścicielką czerwonej torebki Gucci i dwóch torebek Saint Laurent. O małej zabawnej torebeczce z metką Anya Hindmarch kosztującej około 5 000 złotych nawet nie ma co wspominać…

A wam, jak wam się podobają torebki Natalii Siwiec. Czy uważacie, że to dobra lokata kapitału?

