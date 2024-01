Dorota i Waldemar poznali się dzięki 10. edycji "Rolnik szuka żony". Choć początkowo ich drogi się rozeszły, a rolnik w programie zdecydował się rozwijać relację z Ewą, to jednak finalnie właśnie Dorota skradła jego serce. Teraz fani chętnie śledzą losy tej dwójki za pośrednictwem mediów społecznościowych. I właśnie partnerka rolnika pochwaliła się swoim szczęściem na Instagramie. Tak spędza wolne chwile z Waldemarem!

Dorota z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się swoim szczęściem

Ostatnio Dorota z "Rolnik szuka żony" oznajmiła swoim fanom, że pakuje się i rusza w drogę. Przy okazji tego wpisu zamieściła również emotikonki gór i nart, co dało internautom do zrozumienia, że uczestniczka 10. edycji "Rolnika" wyjeżdża na ferie zimowe. Teraz wszystko wskazuje na to, że w tej podróży towarzyszy jej też ukochany Waldemar! Dorota właśnie pochwaliła się zdjęciem, na którym możemy zobaczyć ujęcie z ich romantycznego wyjazdu.

Niedługo potem Dorota pochwaliła się również nowym selfie, na którym pozdrawia swoich fanów szerokim uśmiechem. Nie ulega wątpliwości, że Dorota przy Waldemarze po prostu rozkwita i jest bardzo szczęśliwa. Myślicie, że rolnik i jego ukochana pochwalą się kadrami z wyjazdu? My oczywiście mamy taką nadzieję, bo wspaniale patrzy się na ich szczęście!

Przypomnijmy, że Dorota i Waldemar są jedną z dwóch par, które znalazły miłość w 10. edycji " Rolnik szuka żony". Swoje szczęście w programie odnaleźli też Ania i Jakub, którzy niedawno się zaręczyli, a co więcej już wiosną powitają na świecie swoje pierwsze dziecko!

A Wy, śledzicie losy uczestników "Rolnika" po zakończeniu emisji programu?