Jack Osbourne wyznał, że ma gdzieś dbanie o wygląd. Jest świadomy swoich wad i zalet i w pełni je akceptuje. 25-letni syn Ozzy'ego i Sharon Osbourne'ów nie przejmuje się jeżeli na jego twarzy pojawia się zbyt intensywny zarost, a włosy są przetłuszczone. Mówiąc krótko, ma gdzieś to jak wygląda.



- Jestem daleki od próżności. Mogę spędzić kilka tygodni bez golenia czy w ogóle mycia się i ścinania włosów. Podeszwy moich butów rozpadają się. To nie jest moda, po prostu mnie to nie obchodzi - wyznał w irlandzkim talk-show "The Late Late Show".

Ciekawe czy bez mycia zębów też wytrzymuje kilka tygodni...



