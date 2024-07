Doda wystąpiła w "Tańcu z Gwiazdami" jako gość specjalny. Miała również okazję przyglądać się finałowym popisom uczestników. W rozmowie z Party.pl wypowiedziała się na temat udziału Jacka Jelonka w "Tańcu z Gwiazdami" oraz przełomowej decyzji o stworzeniu jednopłciowej pary tanecznej:

Taka akceptacja rośnie wśród nas - podkreśliła Doda.

Co sądzi na temat finałowego wyniku 13. edycji "Tańca z Gwiazdami"?

"Taniec z Gwiazdami": Doda o Jacku Jelonku i jednopłciowej parze

Doda wystąpiła w finale "Tańca z Gwiazdami", zaśpiewała m. in. nowy singiel "Wodospady", promujący jej najnowszą płytę "Aquaria". Po finałowym odcinku porozmawialiśmy z artystką na temat finałowego składu. Doda nie ukrywa, że jest dumna, że produkcja "Tańca z Gwiazdami" zdecydowała się na udział męsko-męskiego duetu w wyścigu po Kryształową Kulę. Co o duecie Jacka Jelonka i Michała Danilczuka powiedziała Doda?

Super, to przełamywanie stereotypów, zawsze jakaś nowa rozrywka dla widza, ale co najważniejsze przez rozrywkę sprytny sposób przedostawania się do świadomości Polaków, że nie ma nic złego w tym i taka akceptacja rośnie wśród nas, większa tolerancja przez taniec, muzykę, śpiew.

Doda od lat wspiera środowisko LGBTQ+ . Niedawno w programie "Doda. 12 kroków do miłości", wyznała, że były mąż po ślubie zakomunikował jej, że "jej przyjaciele geje nie maja wstępu do jego domu". Doda po tych słowach męża zmieniła dom. Co jeszcze zdradziła nam Doda po finale "Tańca z Gwiazdami"? Miała swojego faworyta w finale?

