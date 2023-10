Doda w rozmowie z Party.pl skometowała swój wielki powrót do TVP i na scenę w Opolu. Gwiazda pojawiła się dziś na konferencji prasowej podczas której stacja promowała wielką muzyczną imprezę, która odbędzie się w czerwcu. Gwiazda po latach przerwy znów zaśpiewa na festiwalu organizowanym przez TVP. Czy Doda była zaskoczona propozycją udziału w tym wydarzeniu?

W czwartek, 18 maja, odbyła się konferencja prasowa podczas której władze TVP przedstawiły nazwiska gwiazd, które zaśpiewają na tegorocznym festiwalu w Opolu. Na scenie pojawią się m.in. Viki Gabor i zespół "Blue Cafe". W Opolu po latach przerwy usłyszymy również Dodę, która w ostatnim czasie nie może narzekać na brak zainteresowania. Artystka podczas rozmowy z reporterem Party.pl skomentowała swój wielki powrót do Opola. Jak zareagowała na propozycję TVP?

To bardzo było szokujące dla mnie, że tak szybko to się zadziało kiedy państwo Kurscy opuścili gmach Telewizji Publicznej. Od razu dostałam zaproszenie do Pytania na śniadanie, zrobiliśmy super show- wyznała Doda. (..) To zaproszenie do Opola po wielu latach też jest takim ukoronowaniem wielu występów na deskach tego amfiteatru i tylu nagród, które tu zdobyłam- dodała.