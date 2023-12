O Caroline Derpieński od paru miesięcy jest głośno. Najpierw ludzie zastanawiali, skąd nagle wzięła się celebrytka. Później wystąpiła u Kuby Wojewódzkiego, gdzie odcinek w TVN pobił rekord oglądalności. Teraz modelka postanowiła nie zwalniać. Przygotowuje dla swoich fanów mnóstwo niespodzianek, w tym pokazy mody.

Jak spędza mikołajki Caroline Derpieński?

Dzisiaj mam ważny dzień, jakim są Mikołajki. Chyba każdy jak dziecko czeka, aby po przebudzeniu się obok swojego łóżka, w czystych butach znaleźć prezent. Ten magiczny czas przygotowuje nas do nadchodzących świąt. Postanowiliśmy odezwać się do Caroline Derpieński i zapytać, jak ona zamierza spędzić ten dzień. Podpytaliśmy również, co dostała na prezent od swojego ukochanego Jack'a.

Instagram @carolinederpienski

Caroline zdradziła nam, że w Miami nie obchodzi się mikołajek. 6 grudnia organizowane są tam inne imprezy. Ważne jest to, aby ubrać się w najbrzydszy świąteczny sweter, dzięki czemu można wygrać nagrodę. Jak się okazuje, nie będzie to dzień, w którym Caroline odpocznie. Ma w planach kontynuować przygotowania do swojego drugiego pokazu mody.

W Miami nie obchodzimy mikołajek, tylko organizowane są wśród znajomych/sąsiadów imprezy, na których każdy ubiera się w 'ugly sweater'. Kto ma najbrzydszy sweter świąteczny wygrywa dolarsy zawsze. Ten dzień planuję poświecić na przygotowania do drugiego pokazu mody mojej kolekcji. Tak jak mówiłam będzie podczas Art Basel- najgorętszego czasu w Miami - powiedziała Party.pl Caroline Derpieński.

A co z prezentem od ukochanego Caroline? Wychodzi na to, że prezenty para przygotowuje dla siebie sama. Obdarują się nimi w czasie świąt. Celebrytka zapowiedziała, że warto czekać, aby zobaczyć co to będzie.

Jeżeli chodzi o prezent to w tym roku ja z Jack’iem robimy sobie sami prezenty na Mikołaja, a co to będą za prezenty, dowiecie się przed świętami. Warto czekać. Wszyscy zwariują jak zobaczą - dodała Derpieński.

Jak myślicie, jaki prezent Caroline dostanie od Jack'a na święta?