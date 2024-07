Przed startem 13. edycji "Tańca z Gwiazdami" szerokim echem w mediach odbiła się kuriozalna wypowiedź Jacka Kurskiego, który w rozmowie z serwisem plotek.pl skomentował udział w show pary jednopłciowej, którą tworzą Jacek Jelonek i Michał Danilczuk. Powołując się na konstytucję (!) i wartości chrześcijańskie (!) prezes TVP stwierdził, że taniec jest dedykowany kobiecie i mężczyźnie... Co o tym sądzą Jacek i Michał? Zobaczcie!

Podczas ramówki TVP Jacek Kurski został zapytany o udział męsko-męskiej pary w 13. odsłonie "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie. Wówczas prezes Telewizji Polskiej stwierdził:

Nie, TVP nie byłoby na to gotowe. Mamy jednoznaczne stwierdzenie w Ustawie o radiofonii i telewizji, które mówi, że nadawca publiczny jest zobowiązany do przestrzegania wartości chrześcijańskich. Rodzina, małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety, nawet nie tylko w dekalogu, ale i konstytucji - mówił, i to na serio, Jacek Kurski.