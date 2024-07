Czy Kamil Durczok wróci do pracy w Telewizji Polskiej? Właśnie mija odkładnie rok od słynnych publikacji magazynu "Wprost", w którym pojawiły się zarzuty mobbingu i molestowania, którego dziennikarz miał się dopuszczać wobec swoich podwładnych. Durczok zakończył swoją pracę w telewizji TVN i od tej pory stroni od mediów. Dziennikarz powoli zaczyna jednak wracać do życia publicznego. Założył profil na Twitterze, który cieszy się sporą popularnością. Czy Durczok myśli, by wrócić do pracy w mediach? O TVN na razie może zapomnieć. Czy szefostwo TVP chętnie przyjęłoby Durczoka pod swoje skrzydła? Dziennikarz wciąż cieszy się ogromną popularnością, a telewizja publiczna właśnie szuka nowych pracowników. Na pytanie dziennikarki "Super Expressu", czy Durczok ma szansę na pracę w TVP, Jacek Kurski odpowiedział jednoznacznie.

Myślę, że nie - uciął sprawę nowy prezes Telewizji Polskiej.

To samo pytanie zadano również dyrektorowi TVP1, jednak również jego odpowiedź nie pozostawia Kamilowi Durczokowi nadziei na powrót do telewizji polskiej.

Dla Kamila Durczoka, jeśli chodzi o Jedynkę, zdecydowanie nie widzimy w tej chwili takiej możliwości - powiedział Jan Pawlicki.

Skoro nie TVN, i nie TVP, to może Polsat? :) Myślicie, że jeszcze kiedyś zobaczymy Durczoka prowadzącego serwis informacyjny?

Czy Kamil Durczok jeszcze kiedyś wróci do mediów?