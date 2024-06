Jacek Kurski udzielił wywiadu dla Żurnalisty, w którym odniósł się do odejścia jego żony Joanny Kurskiej z Telewizji Polskiej w 2016 roku. Jak stwierdził, do dziś ma z tego powodu wyrzuty.

Bałem się, że narażę telewizję na ataki, o brak standardów. Doszliśmy do wniosku, że z telewizją pożegna się Joanną, chociaż mam do dzisiaj i cały czas miałem poczucie wyrzutu, ponieważ była dyrektorem programowym. Miała wtedy 43 lata, właściwie tak przeformowałem te struktury telewizji, że ten dyrektor programowy wreszcie coś znaczył

Kurski nie ukrywał, że "by ich zamęczono".

Jacek Kurski i Joanna Kurska poznali się w Telewizji Polskiej i gdy uczucie pomiędzy nimi rozkwitło na dobre, kobieta postanowiła odejść ze stacji. Były prezes TVP tak zaangażował się w nowy związek, że dla obecnej żony Jacek Kurski wziął rozwód kościelny, co wzbudziło wiele kontrowersji. Para pobrała się w 2018 roku i chwile później zakochani doczekali się córki Anny Klary Teodory. Były prezes postanowił udzielić wywiadu u Żurnalisty i otworzył się na sprawy z przeszłości. Jak wyznał, odejście Joanny ze stacji było dla niego bardzo bolesne i ma z tego powodu wyrzuty.

Jacek Kurski nie ukrywa, że decyzję o odejściu Joanny Kurskiej z Telewizji Polskiej podjęli wspólnie i było to dla niego bardzo bolesne.

Doszliśmy do wniosku, że Joanna pożegna się z telewizją. Było to bolesne (...) Czułem, że w moim przypadku będzie to wypominane i że nikt nie uwierzy w to, że myśmy się zakochali dopiero w telewizji. Pewnie będzie lansowana historia, że wszystko było ukartowane: ściągnął ją do telewizji i robi dyrektorem

przyznał.