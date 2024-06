Jacek Kurski udzielił wywiadu dla Żurnalisty, w którym otworzył się na temat swojego rozwodu z Moniką Kurską. Stwierdził, że głównym powodem dla którego walczył również o opiekę nad małoletnim, najmłodszym synem było:

Ja chciałem go wychowywać, bo powodem rozstania, wypalenia tego związku była krytyczna moja ocena co do roli matki mojej poprzedniej cywilnej żony.

Ja chciałem go wychowywać, bo powodem rozstania, wypalenia tego związku była krytyczna moja ocena co do roli matki mojej poprzedniej cywilnej żony.

Zabrał głos również w kwestii uzyskania stwierdzenia nieważności małżeństwa i początków związku z Joanną Kurską.

Dla obecnej żony Jacek Kurski wziął rozwód kościelny. Chwilę po uzyskaniu zgody w 2018 roku wziął ślub z Joanną Kurską, którą nazywa miłością swojego życia. Para doczekała się córki Anny Klary Teodory. Kwestia rozwodu byłego prezesa TVP była szeroko komentowana w mediach i odbiła się niejednym skandalem. Teraz w wywiadzie dla Żurnalisty Jacek Kurski opowiada o powodach rozstania z Moniką Kurską, z którą doczekał się trójki dzieci (córki i dwóch synów):

Przeżywałem. Oboje mieliśmy podobną sytuację z Joanną. Oboje mieliśmy związki, które traktowaliśmy bardzo poważnie. Przecież dzieci, u Joanny dwóch chłopców, u mnie trójka. Oboje w swoim subiektywnym poczuciu zrobiliśmy wszystko, by te związki ratować. Joanna nawet, kiedy już zaczęliśmy naszą znajomość, ale jeszcze nie było uczucia, jeszcze próbowała ratować swój związek specjalnym wyjazdem zagranicznym, takim który był wyjazdem ostatniej szansy. Ja też podjąłem działanie parę miesięcy wcześniej, bo to się dosyć równolegle odbywało, że swoją pierwszą żoną. Też chciałem ratować ten związek ale nie udało się. W obu przypadkach się po prostu nie udało i to było szczere ale też dało nam pewność, że zrobiliśmy w swoim sumieniu wszystko, co można było i należało.

Przeżywałem. Oboje mieliśmy podobną sytuację z Joanną. Oboje mieliśmy związki, które traktowaliśmy bardzo poważnie. Przecież dzieci, u Joanny dwóch chłopców, u mnie trójka. Oboje w swoim subiektywnym poczuciu zrobiliśmy wszystko, by te związki ratować. Joanna nawet, kiedy już zaczęliśmy naszą znajomość, ale jeszcze nie było uczucia, jeszcze próbowała ratować swój związek specjalnym wyjazdem zagranicznym, takim który był wyjazdem ostatniej szansy. Ja też podjąłem działanie parę miesięcy wcześniej, bo to się dosyć równolegle odbywało, że swoją pierwszą żoną. Też chciałem ratować ten związek ale nie udało się. W obu przypadkach się po prostu nie udało i to było szczere ale też dało nam pewność, że zrobiliśmy w swoim sumieniu wszystko, co można było i należało.

Jacek Kurski mierzył się z lawiną krytyki, gdy okazało się, że uzyskał rozwód kościelny. Po latach w rozmowie z Żurnalistą dzieli się szczegółami walki o to unieważnienie:

Jacek Kurski podkreśla, że potrzebował rozwodu kościelnego, bo zależało mu na miłości do Joanny Kurskiej i chciał żyć w zgodzie ze swoją wiarą:

Zobacz także

Bardzo nam zależało, żeby ta miłość, która jest między nami jednak spotkała się z pewną sankcją religijną, bo traktowaliśmy poważnie wcześniejsze deklaracje, żeby być w porządku wobec tamtej sytuacji sprzed lat. Uważaliśmy, że mamy do tego prawo. (...) Nic nie poradzę na to, że ktoś nie wierzy w prawdziwą miłość i że ktoś może oprócz tego, że kocha chce żyć w zgodzie ze swoją wiarą.

Bardzo nam zależało, żeby ta miłość, która jest między nami jednak spotkała się z pewną sankcją religijną, bo traktowaliśmy poważnie wcześniejsze deklaracje, żeby być w porządku wobec tamtej sytuacji sprzed lat. Uważaliśmy, że mamy do tego prawo. (...) Nic nie poradzę na to, że ktoś nie wierzy w prawdziwą miłość i że ktoś może oprócz tego, że kocha chce żyć w zgodzie ze swoją wiarą.

Jacek Kurski podkreśla, że nie zależało mu na głośnym i kontrowersyjnym rozwodzie z Moniką Kurską, jak rozpisywały się wtedy media.

Żurnalista skonfrontował go z informacjami, że miał "ukrywać przez byłą żoną pieniądze". Jacek Kurski nie zaprzeczył:

Była brudna gra, przepychanka, przede wszystkim doszliśmy do porozumienia, podzieliliśmy się majątkiem pół na pół i wszystko jest już ok. Na ogół przy takich sytuacjach dochodzi do krwawych momentów. Oddałem większość, ale chciałem, żeby to było pół na pół.

Była brudna gra, przepychanka, przede wszystkim doszliśmy do porozumienia, podzieliliśmy się majątkiem pół na pół i wszystko jest już ok. Na ogół przy takich sytuacjach dochodzi do krwawych momentów. Oddałem większość, ale chciałem, żeby to było pół na pół.

Jacek Kurski przyznał, że w trakcie rozstania córka opowiedziała się po jego stronie, a starszy syn wspierał matkę. Kwestia sporna miała dotyczyć najmłodszego syna: