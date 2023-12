Chociaż wiele formatów, emitowanych na antenie TVP, jest z nami od dawna, na przestrzeni lat musieliśmy pożegnać się z niektórymi. Wśród nich jest jeden serial, którego powrotu widzowie licznie się domagali. Czyżby teraz była na to szansa?

"M jak miłość" jest jednym z flagowych seriali TVP, bez którego fani nie wyobrażają sobie ramówki. Jeśli jednak mówić o produkcjach wspomnianej stacji, należy wymienić format, który choć widniał na ekranach znacznie krócej, niż "Emka", cieszył się równie wielką popularnością. Chodzi oczywiście o "Rodzinkę.pl", która przez kilka lat bawiła widzów do łez.

Zobacz także: Pilne doniesienia ws. TVP, PAP i Polskiego Radia. "W stanie likwidacji"

Perypetie rodzinki Boskich zaskarbiły sobie wielką sympatię Polaków, którzy nie mogli uwierzyć, gdy w 2020 roku okazało się, że serial znika z anteny! Odpowiedzialny za tę decyzję był ówczesny prezes stacji, Jacek Kurski. Fani domagali się wznowienia formatu, a jak się nawet okazało, starała się o to sama producentka Dorota Kośmicka-Gacke.

Wielokrotnie próbowałam doprowadzić do rozmów z poprzednimi władzami telewizji na temat reaktywacji, by zakończyć tę produkcję ciekawie i kreatywnie, w sposób satysfakcjonujący wieloletnich fanów. Niestety nie było zainteresowania

Wielokrotnie próbowałam doprowadzić do rozmów z poprzednimi władzami telewizji na temat reaktywacji, by zakończyć tę produkcję ciekawie i kreatywnie, w sposób satysfakcjonujący wieloletnich fanów. Niestety nie było zainteresowania

W obliczu poważnych rewolucji, jakie są przeprowadzane w Telewizji Polskiej, a w tym m.in. właśnie zmiana władz, producentka zapowiedziała, że będzie chciała raz jeszcze podjąć dyskusję o reaktywacji "Rodzinki.pl".

Czekam na to, by go wskrzesić. (...) Na razie na to za wcześnie, bo dużo się teraz w TVP dzieje spraw pilnych i trzeba wiele rzeczy postawić na nogi, więc trzeba uzbroić się w cierpliwość. Liczę na to, że teraz zostanę wysłuchana przez nowe władze i doprowadzimy tę sprawę do końca

- dodała dla Plotka.