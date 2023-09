Wielkie zmiany w Telewizji Polskiej. Jacek Kurski pożegnał się z funkcją prezesa TVP po 6 latach pracy, zaś teraz do telewizji wraca jego żona, Joanna Kurska, która będzie szefową porannego programu "Pytanie na śniadanie". "Nie chciałam pracować w telewizji, dopóki jej prezesem był mój mąż" - mówi Joanna Kurska portalowi Wirtualnemedia.pl. Poznajcie szczegóły! Joanna Kurska wraca do TVP W świecie telewizji zadrżało. W poniedziałek, 5 września, Jacek Kurski przestał być prezesem TVP. W tej roli zastąpił go Mateusz Matyszkowicz, dotychczasowy członek zarządu. Kurski w swoim oświadczeniu zaznaczył, że czekają go nowe polityczne zadania , niektórzy więc sugerują, że wejdzie do rządu. W związku z tym pracę w TVP mogła znów podjąć jego żona, Joanna Kurska. Kiedy jej małżonek obejmował funkcję prezesa stacji, ta zrezygnowała z pracy w Telewizji Publicznej, gdzie była m.in. szefową biura koordynacji programowej: Przestrzegając najwyższych standardów etycznych odeszłam z funkcji dyrektora programowego Telewizji Polskiej - nie chciałam pracować w telewizji, dopóki jej prezesem był mój mąż. Całe moje życie zawodowe związane jest z telewizją - to moja pasja i kompetencja - mówi w wirtualnemedia.pl Joanna Kurska. Dzień po odejściu Jacka Kurskiego Joanna otrzymała propozycję pracy od nowego szefa TVP - została szefową redakcji "Pytania na śniadanie": W nowej sytuacji przyjęłam więc propozycję pracy przedstawioną mi przez prezesa TVP i cieszę się, że pokieruję jednym z najważniejszych programów TVP2 - mówi Kurska Już podczas jesiennej ramówki Jacek Kurski mówił, że gdyby zdarzyło się, że odejdzie z TVP, postara się, aby jego żona wróciła do pracy w telewizji: Mam wobec niej wyrzuty sumienia, bo była doskonałym dyrektorem programowym. Obiecuję, że jak...