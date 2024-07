Katie Melu to marka, która na polskim rynku działa od grudnia 2010 roku. Specjalizuje się w tworzeniu unikatowej biżuterii. Jak mówią jej twórcy, każdy może stworzyć coś dla siebie. Ambasadorką marki właśnie została aktorka, Joanna Jabłczyńska. To ona będzie reklamować wyjątkowe bransoletki oraz naszyjniki z przesłaniem.

- Biżuteria Kelly Melu to znakomity dodatek do każdego stroju. Nie jest nachalna, co sprawia, że sprawdza się nawet przy sportowym stylu. Przyznam, że rzadko noszę biżuterię, ale propozycję, jaką otrzymałam od firmy Kelly Melu przyjęłam z przyjemnością. Te bransoletki mają coś w sobie. Może sama idea tworzenia ich według własnego uznania powoduje, że po prostu chce się je mieć. – powiedziała aktorka.

