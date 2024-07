1 z 6

Izabella Miko ciężko i długo pracowała na swój sukces w Stanach Zjednoczonych. Z uporem walczyła o każdą rolę, choć zdarzało się, że na końcu wycinano sceny, w których brała udział. To jednak nie przeszkodziło pozostać aktorce w Hollywood i działać na różnych polach. Zobacz: Iza Miko ciężko pracuje na planie hollywoodzkiego hitu

Teraz głośno jest o jej występie w teledysku znanego muzyka Billy'ego Idola, który wydał pierwszy od dekady album "Kings & Queens The Underground". Obecność polskiej aktorki za oceanem niewątpliwie służy karierze, która z dnia na dzień rozwija się coraz szybciej, a wczoraj uśmiechnięta Iza Miko w przerwie od pracy pojawiła się na pokazie mody w Gavlak Gallery w Hollywood.

Jednak ta impreza nie należała z pewnością do naszej gwiazdy, która nie popisała się wyborem garderoby. Do żółtego płaszcza, wyglądającego jak szlafrok po młodszej siostrze, celebrytka dobrała kozaki, które optycznie skróciły jej nogi. Kopertówka, która nie pasuje kompletnie do niczego sprawiła, że odzieżowej wpadki nie uratował nawet wdzięk i urok Miko.

Zobacz: Edyta Pazura jak dzidzia piernik na premierze filmu