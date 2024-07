W ostatnich tygodniach na naszych oczach wyrosła nowa gwiazda - mama Oli Kisio, Izabela Kisio Skorupa. Aspirująca celebrytka udzieliła kilku kontrowersyjnych wywiadów w których nie szczędziła ostrych słów pod adresem swojej córki. Jej wypowiedzi szybko zaczęły krążyć po internecie sprawiając, że stała się ona niejako fenomenem w sieci. Furorę robią wywiady w których opowiada o swoich planach, rzekomym pochodzeniu i wykształceniu. Przypomnijmy: Mama Oli Kisio: "Nigdy jej nie uderzyłam, a powinnam"

Nawet Karolina Korwin-Piotrowska w swojej rubryce we "Wprost" poświęciła jej dość obszerny fragment w którym przewiduje, że już niedługo będziemy mogli zobaczyć ją w "Tańcu z Gwiazdami". Na odpowiedź Kisio nie trzeba było długo czekać. W dyskusji na Facebooku w którą wdała się z fanami, w dość ostrych słowach skrytykowała dziennikarkę zarzucając jej, że to co powiedziała nie jest na jej poziomie, by wdawała się w nią w dyskusje.



O pani Piotrowskiej chyba nie ma co mowic ona i jej komemtsarz jest warty jej zolci ktora ja zalewa i ten jej poziom ,niech zmieni plyte i stare zdjecia z zamalowanym zebem,nie wiem czy ona w ogole umie tanczyc i czy w ogole sie rusza i dlaczego ole nazywa Iza bo to Ja jestem Iza, Izabela wiec miech sobie przeczyta co znaczy to imie i zbierze fakty i niech sie dostosuje a gdy osiagnie odpowiedni poziom to wtedy z nia porozmawiam - pisze na swoim profilu (oryginalna pisownia).



Wypowiedź dziennikarki skomentowała również dla jednego z serwisów plotkarskich, któremu powiedziała, że to właśnie Karolinie radzi udział w "Tańcu z Gwiazdami", bo jak przypuszcza - to ona ma problemy z poruszaniem. Nie za ostro jak na kogoś kto nic nie osiągnął?

