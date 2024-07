Izabela Kisio-Skorupa to z pewnością swego rodzaju zjawisko w polskim show-biznesie. Matka Aleksandry, całkiem przecież znanej aktorki, zasłynęła głośnym konfliktem z córką, który szeroko opisywały wszystkie media. Wydawało się, że obie panie uregulowały jakoś swoje stosunki, ale ostatnio Izabela wróciła z medialną odsieczą. Przypomnijmy: "Ola dzwoniła do mnie z jachtów żeby przysłać pieniądze"

Matce celebrytki najwyraźniej spodobało się udzielanie wywiadów, bo znów stanęła przed kamerą i poruszyła kilka nurtujących ją kwestii. Kisio irytuje fakt, że ludzie nie odnoszą się do niej z należytym szacunkiem, włączając w to córkę. Twierdzi też, że pochodzi ze słynnego rodu Kossaków, a jej przodkami było wielu znamienitych artystów, m.in. Wisława Szymborska. Wisienką na torcie jest jednak jej przekonanie o tym, że jeśli tylko córka chciałaby znów z nią współpracować, razem podbiłyby rodzimy show-biznes.



Jestem zupełnie inną osobą, wręcz wysportowaną, z bardzo dobrej rodziny - z Kossaków wręcz! Bardzo długo tego nie mówiłam, ale tak jest. Moja babcia pochodzi od Kossaków. I Szymborska, i pisarze, i malarze są moimi przodkami, więc nie życzę sobie takiego traktowania, mimo tego, że moja córka tego nie szanuje. Nie szanuje mnie, bo jest pod wpływem mediów, chłopaka, nie wiem tam kogo, robi sobie i mnie krzywdę. Dlatego że my dwie dopiero powinnyśmy działać i dopiero we dwie przewróciłybyśmy rynek. Nie dlatego, że jesteśmy jakieś pazerne czy w ogóle, tylko dlatego, że na to zasługujemy - zapewnia w rozmowie z www.lifestyle.newseria.pl