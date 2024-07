1 z 5

Izabela Janachowska ostatnie tygodnie spędziła na ostatnich przygotowaniach do wielkiego ślubu z milionerem Krzysztofem Jabłońskim. Para jest niezwykle podekscytowana tym wydarzeniem i wszystko wskazuje na to, że będzie to jedno z większych wydarzeń w show-biznesie w tym roku, bowiem na ceremonii nie zabraknie raczej znanych nazwisk ze świata mediów i biznesu. Przypomnijmy: Lada chwila wielki ślub Janachowskiej i milionera. Znamy szczegóły wesela

Wygląda na to, że zakochani zamknęli już etap przygotowań, bowiem wybrali się na wakacje do Turcji. Nie spędzają ich tylko na odpoczynku - celebrytka postanowiła doszkolić się w jeszcze mało popularnym w Polsce sporcie. Janachowska pochwaliła się na Facebooku, że właśnie otrzymała certyfikat z profesjonalnej szkoły gry w golfa. Czyżby to wpływ Jabłońskiego? W końcu golf nie od dziś kojarzy się z hobby milionerów i ludzi biznesu.

Mam certyfikat... udalo sie!!! Jestem bardzo szczesliwa:))) teraz tylko musze znalezc jakies ladne pole golfowe kolo Warszawy. Super sport... polecam chociaz sprobowac - napisała podekscytowana na Facebooku.

Tak odpoczywa i gra w golfa Izabela Janachowska: