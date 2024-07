Izabella Miko nigdy nie ukrywała, że jest osobą emocjonalną, sentymentalną i głęboko wierzącą. Aktorka na swoim profilu na Instagramie właśnie opublikowała zdjęcie, na którym widać ją w towarzystwie ojczyma. Zobacz też: Iza Miko w bardzo szczerym wywiadzie. Wspomina śmierć partnera

Tym samym Miko chciała dać wyraz swojej tęsknocie za ojczymem, który odszedł dokładnie roku temu. Aktorka wierzy w życie po śmierci i jest przekonana, że jej ojczym jest teraz bardzo szczęśliwy:

Nie mogę uwierzyć, że to już dziś Rok temu zmarł mój ojczym… Życie na tej planecie jest takie kruche… Mam nadzieję, że aniołowie i przewodnicy duchowi prowadzą go. Mam nadzieję, że tam, gdzie to jest, czuje się jak w lesie. Słucha śpiewu ptaków i ogląda piękno natury - napisała gwiazda.