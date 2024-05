Życie Roksany Węgiel pędzi w ostatnim czasie jak szalone - udział w "TzG", ślub, przygotowania do Polsat Hit Festiwal i do trasy koncertowej... to wciąż tylko urywek. Każdy dzień dostarcza jej nowych wrażeń i pomaga wspinać się po szczeblach kariery. Chociaż na każdym kroku odnosi sukcesy, czegoś podobnego się nie spodziewała.

Reklama

Roksana Węgiel podzieliła się swoim szczęściem

Odkąd skończyła 13 lat i po raz pierwszy pojawiła się na scenie w programie "The Voice Kids", cieszy się ogromną popularnością. Niewiarygodny talent Roksany Węgiel chwycił za serca Polaków, którzy niezmiennie jej kibicują. Mimo iż ma dopiero 19 lat, wciąż wspina się po szczeblach kariery, odnosząc coraz to większe sukcesy.

Jedynie w ostatnim czasie spędziła aż trzy miesiące w programie "Taniec z gwiazdami", a po wielkim finale rozpoczęła próby do Polsat Hit Festiwal. Lada moment ruszy również z przygotowaniami do swojej trasy koncertowej "Break Tour". Poza tym warto wspomnieć, że w trakcie trwania show Roxie wzięła ślub z Kevinem Mglejem, ale to nie jedyna ceremonia, bowiem ślub kościelny ma odbyć się już za kilka miesięcy.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej Instagram@roxie_wegiel

Na co dzień wszystko to dostarcza więc 19-latce naprawdę sporo wrażeń, a teraz zdarzyło się coś jeszcze, co wpędziło ją w ogromną euforię. W miniony wieczór Roxie pochwaliła się dumnie na swoim Instagramie urywkiem z live’a, na którym widać Timbalanda, czyli jednego z najsłynniejszych muzycznych producentów ze Stanów Zjednoczonych, który pomógł chociażby w solowej karierze Justina Timberlake'a.

Producent odsłuchiwał akurat fragment piosenki Roxie "Każda noc", którego producentem jest Pawbeats i był nie tylko wyraźnie zaskoczony, ale i wzruszony. 19-latka nie dowierzała własnym oczom.

Zobacz także

Ale akcja. Pawbeats wbił na live. Timbaland płaczący do ''Każdej nocy''. Thank you. Wow. Can’t believe it - napisała.

To ważny moment w życiu wokalistki, o którym zapewne wiele gwiazd może tylko pomarzyć. Jest to też kolejny dowód na to, że 19-latka ma ogromny talent, który robi wrażenie nie tylko na fanach, ale i innych osobach z branży. W dodatku ma możliwość współpracowania z tak utalentowanymi ludźmi z branży jak Pawbeats. Ostatnio natomiast wyszło, co o Roxie myśli Izabela Trojanowska.

Reklama

Zobacz także: Roksana Węgiel już tak nie wygląda! Tuż przed ślubem postawiła na ostre cięcie

Roksana Węgiel ma powód do radości Instagram@roxie_wegiel

Roksana Węgiel Pawel Wodzynski/ EastNews