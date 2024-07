Iza Miko na stałe mieszka w Los Angeles, gdzie rozwija się jako aktorka. Do Polski przyjeżdża rzadko, a jeśli już to raczej nie pokazuje się w mediach. Ostatnio zrobiła wyjątek dla Kuby Wojewódzkiego, u którego była gościem, a przy okazji udzieliła wywiadów w innych programach. Zobacz: Miko o zaskakujących kulisach kariery w Hollywood. Nie dostaje ról z błahego powodu

Pomimo, że Polka mieszka za oceanem to fani mogą dowiedzieć się sporo o aktrce śledząc jej profile społecznościowe. I tak kilka miesięcy temu Miko podzieliła się na Facebooku smutną informacją o śmierci swojego partnera. Temat jednak nie był przez nią komentowany i nigdy nie uzewnętrzniała się w tym temacie. Ostatnio będąc gościem Dzień Dobry TVN gwiazda szczerze opowiedziała o tej tragedii:

Byłam w związku z kimś kto miał nałóg. Obserwowanie kogoś, kto siebie kaleczy jest straszny. Jak się kocha tą osobę, to uczy takiej pokory. Związałam się z osobą, która była uzależniona i na początku o tym nie wiedziałam. To było ciężkie. Chłopak z którym się spotykałam umarł w moje imieniny. W tym tygodniu mieliśmy się spotkać. Miał przylecieć do mnie popracować nad tym wszystkim, nad nami. W środę przed jego śmiercią ja go odcięłam. ”Nie mogę patrzeć na to co robisz, jak siebie ranisz” powiedziałam, a w niedzielę umarł.