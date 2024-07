Iwona Węgrowska pomimo błogosławionego stanu nie zwolniła tempa. Wokalistka nagrała nowy teledysk, w którym pokazała się z zupełnie innej strony. Wyeksponowała też ciążowy brzuszek. Zobacz: Ciąża służy Węgrowskiej. W nowym teledysku pokazała się w zupełnie innej odsłonie

Aktualnie artystka jest w szczęśliwym związku i chętnie opowiada o swoim szczęściu. Przyznaje, że jeszcze nigdy nie czuła się tak spełniona i nie może doczekać się, kiedy na świat przyjdzie jej pierwsze dziecko. W ostatnim wywiadzie dla "Dzień Dobry TVN" opowiedziała o swoim ukochanym i o uczuciu, które ich łączy. Węgrowska jest bardzo zakochana:

Moje życie odmieniła w 100% moja druga połówka. Nie miałam za dużo partnerów w swoim życiu, natomiast z żadnym z tych mężczyzn, z którymi byłam nie chciałam mieć dziecka i jakoś to się czuło, że to jest chyba jakaś pomyłka. Kiedy poznałam Maćka stwierdziłam, że to jest ten facet, z którym chcę spędzić całe życie, z którym chcę mieć dzieci. Bardzo chciałabym, żebyśmy byli razem. Takim moim marzeniem skrytym jest być z tym człowiekiem do końca. Jest dla mnie oparciem w każdej sytuacji.