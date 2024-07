Iwona Węgrowska postanowiła opuścić Polskę i skupić się na karierze za granicą. Na razie efektów brak (poza zdjęciami z podróży), ale jak zapewnia w rozmowie z Onet.pl - wkrótce szykuje się rewolucja. Piosenkarka zakochała się w Ameryce i planuje tam prawdziwą ekspansję. Twierdzi też, że jest o wiele bardziej doceniana za swój oryginalny charakter niż w Polsce.

Skandalistka ma swoją teorię na temat niepowodzenia na rodzimym rynku:

- Chciałabym, żeby ludzie w Polsce nie byli tak zakłamani. Jeśli coś się komuś podoba, niech to przyzna. Aby było mniej złośliwości i nienawiści, bo w Stanach w ogóle się z tym nie spotkałam. Tam jest coś takiego, że jak pojawiałam się na ulicy i byłam jakoś fajnie ubrana, to ludzie stawali i mówili, że wyglądam "cute". To jest niesamowite. W Polsce tego nie ma. To mnie najbardziej denerwuje. Zazdrość nie zna granic. Tam tego nie czuję. Tutaj ludzie są zakłamani, nawet w życiu prywatnym: nie potrafią rozmawiać z partnerem. W USA spotykam się z otwartością. Jak ktoś czegoś chce, po prostu to mówi. U nas wszyscy się krygują, kryją. To konieczne jest nam potrzebne. Wiara w ludzi i wspieranie swoich.