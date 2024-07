Joanna Horodyńska nigdy nie darzyła sympatią gustu Iwony Węgrowskiej. W swoich ocenach stylizacji określała jej stylizacje jako "kiczowate, czy kosmiczne". To sprawiło, że Iwona trafiła na miejsce 1 rankingu na najgorzej ubrane gwiazdy ostatnich 6 lat (uwaga) na świecie. Tym samym przegoniła nawet Dominikę Gawędę i Britney Spears.

Powody dla których Węgrowską wyróżniono tym nieprestiżowym tytułem publikujemy poniżej.

- Węgrowska wciąż tonie. Pomocny w degradacji wizerunku jest jej nowy nabytek, czyli mąż. Ona kocha jego stylizacje na wczesnego Elvisa, a on jej wyuzdane skórzane komplety bądź kuse gumowe sukienki niczym z taniego poliestru. Czasem podrzuci jej firmową torbę, ale i tak wszyscy myślą, że to podróba. Kasa to nie zawsze klasa.