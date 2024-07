Iwona Węgrowska porzuciła ostatnio karierę muzyczną na rzecz miłości do męża Krzysztofa Madeyskiego. To właśnie z nim udała się w kilku miesięczną podróż do Stanów, gdzie wzięła ślub, później do Azji, a na sam koniec do Włoch. Zobacz: Iwona Węgrowska pokazała poparzone piersi [FOTO]

Dziś wokalistka na swoim Facebooku oznajmiła, że wraca do pracy. Węgrowska przygotowała również niespodziankę dla swoich fanów. Specjalnie dla nich nagrała cover hitu disco polo "Jesteś szalona".

- WRACAM DO GRY!!! Pracuję właśnie nad nowymi kawałkami, stroną internetową, wszystko dla Was, startujemy we wrześniu Zaglądajcie na Facebooka postępy będzie widać. Tyle na głowie. Niedługo zobaczymy się pewnie na koncertach. Tym czasem specjalnie dla Was nagrałam cover. Znany, szalony, tak jak ja. Nie clubowo, bardziej nastrojowo. W końcu z głosem można robić wszystko. Będzie różnie. Będzie dla Was. Ciekawa jestem jak Wam się spodoba piosenka, doskonale znana, w całkiem innej odsłonie, w aranżacji orkiestrowej. Dedykuję ten utwór wszystkim tym, którzy nie boją się wyzwań. Iwona [pisownia oryginalna] - napisała na Facebooku piosenkarka.

Jak oceniacie jej wersję weselnego klasyku. Czekacie na nowy autorski materiał Iwony Węgrowskiej?

