Związek Isabel i Kazimierza Marcinkiewiczów przechodzi poważny kryzys. Niedawno celebrytka uległa poważnemu wypadkowi samochodowemu. Mąż odwiedził ją od razu w szpitalu, jednak kobieta nie zostawiła na nim suchej nitki, żaląc się tabloidowi, że czuje do niego niechęć. Przypomnijmy: Szokujące wyznanie Isabel Marcinkiewicz: Czułam jego niechęć. Pojawił się w szpitalu by grać

Dziś w Super Expresie pojawiła się kolejna część wyznań Isabel, która postanowiła wziąć na tapetę historię ich związku oraz namiętność, jaka pomiędzy nimi była. Izabela przekonuje, że początki jej znajomości z byłym premierem były niezwykle gorące. Jak mówi, potrafili przez cały dzień nie wychodzić z łóżka:

To było bardzo gorące uczucie. Było bardzo intensywnie. Chemia między nami była olbrzymia. On na początku miał zahamowania, opory, bał się. Ale szybko się rozkręcił. Było świetnie. Potrafiliśmy cały dzień spędzić razem w domu i nie wychodzić z sypialni. Okazywaliśmy sobie uczucia coraz śmielej. Szczególnie zapamiętam długi lot do Japonii. Ale to moja słodka tajemnica. Pilnował mnie jak oka w głowie. Był bardzo zazdrosny. Wystarczyło, że uśmiechnęłam się do kelnera, a on przez kolejny tydzień wypominał mi tę sytuację. Jestem przekonana, że on się zakochał od pierwszego wejrzenia. Ja podchodziłam do tego spokojnie. Po kilku miesiącach powiedział, że mnie kocha. Wspomniał, że jest w trakcie rozwodu, że z żoną nie mieszka od kilkunastu lat. - mówi