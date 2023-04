"Love Island 3" to program, który porywa tłumy polskich widzów, być może właśnie dlatego, że uczestnikami żądzą uczucia, namiętności i emocje. To, co wydarzyło się w ostatnich odcinkach, zelektryzowało widzów, przeparowania, ogłoszenia oficjalnych par i nowi uczestnicy mocno namieszali! Mimo że wszystko wygląda bardzo wiarygodnie, to zawsze rodzi się pytanie, czy programem nie sterują reżyserzy? Czy uczestnicy naprawdę mogą robić, co chcą? O to właśnie zapytali widzowie Olę Daniel, uczestniczkę, która jeszcze niedawno szukała swojej miłości na wyspie i która decyzją internautów opuściła program razem z Jerrym, jako pierwsza para. Skoro miłosna przygoda się dla niej zakończyła, Ola postanowiła uchylić rąbka tajemnicy. Czy "Love Island" jest ustawiane? Ola była pytana przez internautów o wiele rzeczy. Czy jest jej przykro, czy wróciłaby do programu, gdyby miała taką możliwość, czy wciąż szuka miłości? Wśród wielu prywatnych pytań pojawiło się także to o "ustawianie" programu. Jeśli ktokolwiek miał jakieś wątpliwości, to Ola definitywnie je rozwiała: "Love Island" oczywiście nie jest ustawione, dlatego też uważam, że wygrają tylko te prawdziwe i szczere uczucia - zaznaczyła. Odpowiedź Oli jak najbardziej zgrywa się z rzeczywistością i faktycznie widać, że między uczestnikami zaczynają się rodzić prawdziwe uczucia. Jak na razie najbardziej lubianą przez widzów parą jest Waleria i Piotrek, a także Stella i Piotr, choć trzeba przyznać, że między tą parą pomału gaśnie pierwotny ogień. Jeśli chodzi o uczestników, którzy wyspę miłości już opuścili, to sprawa przedstawia się bardzo ciekawie. Wszyscy utrzymują ze sobą kontakt, dbają o stare relacje, a nawet dokonują własnych...