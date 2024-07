Doda jest najbardziej kontrowersyjną gwiazdą w Polsce - emocje wzbudza niemal każdy krok piosenkarki. Ostatnio jednak gwiazda opowiedziała o sobie z perspektywy, której opinia publiczna nie znała. Przypomnijmy: Doda pomaga chorym dzieciom: Jestem Dodapalaczem

Wokalistka koncertuje w tym roku w ramach cyklu "Lato z Radiem" i z tej okazji była już wielokrotnie gościem audycji Polskiego Radia. Ostatnio poproszono też o komentarz inne gwiazdy, które miały okazję współpracować z Dodą, aby powspominały pracę nad wspólnymi projektami. Jedną z nich była legenda polskiej piosenki, Irena Santor - obie panie spotkały się na planie show "Just the two of us: Tylko nas dwoje", gdzie były jurorkami. Santor była pod wielkim wrażeniem Rabczewskiej:



Ma piękną figurę i ciało, więc przyjemnie się ogląda tak boski twór Boży. A, że kiedyś położyła nogę na stole, przy którym pracowałyśmy i pokazała buty, które by mi się nawet nie przyśniły, to było dla mnie tylko ciekawe - wspomina z uśmiechem.

Irena Santor dodała również, że wbrew obiegowej opinii, Doda jest niezwykle spokojną i doskonale wychowaną osobą, która okazywała jej należyty szacunek.

Miała opinię osoby burzliwej. Okazało się, że jest bardzo dobrze wychowaną młodą osobą, że nie jest agresywna. Polubiłam ją za to, że ile razy się spotykałyśmy, to zawsze mówiła dzień dobry, zawsze była serdeczna, cicha i łagodna. Moim zdaniem Doda jest inna na potrzeby estrady i inna na co dzień, na potrzeby kontaktu - dodaje.

Okazuje się zatem, że nie tylko publika, ale i uznane ikony muzyki doceniają Dodę. Chcielibyście też poznać Dodę od tej strony?

