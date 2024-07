Po tylu doniesieniach o bliskiej relacji Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego oświadczenie prezenterów TVP nikogo już chyba nie powinno dziwić. Jednak deklaracja gwiazd wywołała burzę w mediach. Odezwali się nie tylko internauci, ale również m.in. była żona Macieja Kurzajewskiego, Paulina Smaszcz. Widać, że postawa pary mocno podzieliła środowisko oraz fanów. W mediach społecznościowych wybuchła dyskusja, w które nie brakuje oskarżeń.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski - o tej nowej parze w polskim show-biznesie będziemy często słyszeli w najbliższym czasie. Jak można się domyśleć, obecnie największe zainteresowanie wzbudza życie osobiste prezenterów. Nie wszyscy zareagowali entuzjastycznie na wyznanie miłości gwiazd. Pojawiły się oskarżenia o kłamstwo oraz brak klasy.

Ta wolność jednak naprawdę ma imię... Spoko, ale szkoda tych kłamstw, zanim wrzuciłaś to zdjęcie i tych pocisków na Hakiela, którego cisnęli w mediach za wywiad... I po co było kłamać Nie buduje się szczęścia na czyimś nieszczęściu Były mąż jednak dobrze mówił... Zostawić kochającego męża i żyć bez ślubu z innym mężczyzną A tak zaprzeczałaś... Zrobili najgorszego z Marcina, a tu proszę I po co było się ukrywać... Hmm, czyli każde poprzednie [przyp. red. - urodziny] były bez miłości? Słaby opis po tylu latach razem... - czytamy w komentarzach.

Gorąco zrobiło się po tym, jak Paulina Smaszcz wytknęła zdrady Katarzynie Cichopek i Maciejowi Kurzajewskiemu. Zachowanie byłej żony prowadzącego "Pytanie na śniadanie" zaskoczyło internautów. Zdecydowanie inaczej zareagowali koledzy i koleżanki po fachu. Dobre słowo przekazali m.in. Anna Wendzikowska oraz Maciej Dowbor. Gratulacje nadesłali również Edyta Hebruś, Agustin Egurrola, Monika Mazur, Małgorzata Tomaszewska, Weronika Rosati, Marcin Mroczek i Anna Mucha.

Sporo internautów stanęło po stronie pary z "Pytania na śniadanie". Fani zauważyli, że takie decyzje nigdy nie są łatwe i zawsze będą osoby, które poczują się skrzywdzone, ale każdy ma prawo decydować o swoim życiu i szukać szczęścia.

Ludzie, o jakich krzywdach wy mówicie? Czy to wasza krzywda? Wasza sprawa? Kasia to też człowiek tyle, że bardziej znany. Tak samo popełnia błędy jak każdy

Zapewne była to dla was trudna decyzja, ale mam nadzieję, że dojrzała. Każdy ma prawo żyć w zgodzie ze sobą

Życzymy szczęścia

Najgorsze, co można zrobić, to tkwić w związku, gdzie nie ma już miłości. Lepiej się rozstać i iść dalej, szukać szukać szczęścia - czytamy.