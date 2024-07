Internauci od dawna domyślali się, że Katarzynę Cichopek i Macieja Kurzajewskiego łączy coś więcej niż praca. Być może ujawnienie ich związku nie wywołałoby takiej burzy w mediach, gdyby nie zaskakujące komentarze byłej żony prezentera, Pauliny Smaszcz. Dziennikarka wbiła szpilę nowej parze i i zarzuciła zdrady oraz kłamstwa prowadzącym "Pytanie na śniadanie". Jej reakcja doczekała się wielu wiadomości od internautów. Postanowiła odpowiedzieć.

Po tym, jak Paulina Smaszcz wytknęła zdrady Katarzynie Cichopek i Maciejowi Kurzajewskiemu, atmosfera zrobiła się napięta. W dniu 40. urodzin prowadzącej "Pytanie na śniadanie" dowiedzieliśmy się, że jest w związku ze swoim kolegą z pracy. Choć atak byłej żony Macieja Kurzajewskiego został skrytykowany przez wielu internautów, dziennikarka doczekała się też słów wsparcia. Postanowiła nieco złagodzić ton.

Na profilu Pauliny Smaszcz pojawiła się relacja, w której dziennikarka stwierdziła, że obecnie jest skupiona przede na swoich dzieciach. Dodała, że jej były mąż i Katarzyna Cichopek powinni się cieszyć sobą podczas podróży do Izraela.

No i cóż, g**noburza trwa, jedni się bawią w Izraelu i naprawdę niech się bawią, natomiast ja lecę do mojego najwspanialszego, najmądrzejszego, najcudowniejszego na świecie syna, wspierać go, bo przed nami mocne, życiowe, trudne projekty, dlatego potrzebujemy się wspierać. Ja, Franek i Julek zawsze się wspieraliśmy i zawsze byliśmy razem (...) - zapewniła.