Tylko u nas! Wiemy, jak ma na imię drugi synek Beaty Sadowskiej. Dziennikarka postawiła na bardzo oryginalne imię greckiego pochodzenia - Kosma. Wywodzi się od słowa "kosmos" oznaczającego "porządek", "ład", "ozdobić". Ładnie?

Oryginalne imię synka Beaty Sadowskiej

Kosma to drugi synek Beaty Sadowskiej. Pierwszy, Tytus, urodził się we wrześniu 2013 roku. Czy dziennikarce zależy na tym, żeby zdetronizować Michała Wiśniewskiego w kwestii dobierania najoryginalniejszych imion dzieci? :) Nam imię bardzo przypadło do gustu! A także pierwsze zdjęcie Kosmy. Jest bardzo urocze.

Podoba Wam się imię synka Beaty Sadowskiej? Jeśli nie, to co powiecie na imię synka Rozalii Mancewicz - Henio?

Beata Sadowska pokazała synka.

Beata Sadowska urodziła niedawno drugie dziecko.