Beata Sadowska pojawiła się na warszawskim pokazie Gosi Baczyńskiej w komplecie z jej metką. Czarna bluza z sercem i spodnie z lampasami pochodzą z kolekcji "I Feel Love", która zaprezentowana została w słynnym Palais de Tokyo w Paryżu.

Beata Sadowska, która niedawno zaliczyła makijażową wpadkę tym razem wyglądała lepiej, chociaż fantastyczny komplet Gosi Baczyńskiej nie prezentował się na niej najlepiej. A do tego ceny ubrań projektantki są bardzo wysokie. Cena bluzy z czarnym sercem wynosi ok. 3000 złotych, zaś spodni z metalicznymi wstawkami ok. 2,500 złotych. Super, ale troszeczkę za drogo, jak na przeciętną miłośniczkę mody. Pozostaje nam jedyne podziwiać - na wieszakach, niestety nie na gwiazdach.

