Beata Sadowska pokazała swoje drugie dziecko, które urodziła na początku marca. I w końcu zdecydowała się pokazać swoje dziecko. Przesłodkie zdjęcie stópek wrzuciła na swój Instagram.

Reklama

Instagram Beaty sadowskiej

Dziennikarka napisała, że widok malusieńkich stópek niezmiennie ją rozczula. A Was? Sadowska ze związku z Pawłem Kunachowiczem - prawnikiem i alpinistą - ma też synka Tytusa, który urodził się we wrześniu 2013 roku. Beata Sadowska z dwójką dzieci chodzi już na spacery i rozkoszuje się macierzyństwem. Wszyscy zastanawiają się czy drugie dziecko to chłopiec czy dziewczynka? Sadowska jeszcze nie zdradziła płci dziecka, ale chodzą słuchy, że to drugi chłopiec. A Wy jak sądzicie?

Zobacz także

Zobacz także: czkawka u niemowlaka - co robić

Zobacz także: Beata Sadowska po raz pierwszy z ciążowym brzuszkiem na salonach! ZDJĘCIA

Beata Sadowska na spacerze ze swoimi dziećmi.

Reklama

Beata Sadowska z partnerem i dwójką dzieci na spacerze. Ładna rodzina?