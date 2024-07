Pod koniec ubiegłego roku Kasia Cichopek urodziła córkę. Radosną wiadomością pochwaliła się na oficjalnym blogu, jednocześnie apelując do mediów z prośbą o uszanowanie jej prywatności i pozostawienie w spokoju do czasu powrotu do pracy. Jak udało się ustalić AfterParty.pl, aktorka na plan "M jak miłość" wróci najwcześniej w lutym.

- Kasia wraca na plan M jak miłość pod koniec lutego, aby tam urodzić też drugie dziecko, więc do tego czasu cieszy się swoją córeczką - zdradza nam Aldona Wleklak.

Zapytaliśmy menadżerkę również o to, jak aktualnie czuje się Kasia i dlaczego zdecydowała się nazwać córkę imieniem Helenka.

- Dziewczyny czują się znakomicie. Mała Helenka jest bardzo podobno do Kasi. Wykapana mama. Grzeczna jest, regularnie je i śpi. Dzięki temu Kasia ma też czas dla swojego Adasia. To braciszek wybrał imię dla swojej siostry i rodzina to zaakceptowała. – kontynuuje Aldona Wleklak w rozmowie z AfterParty.pl.

